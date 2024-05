Berlin (dpa) – Schauspieler Karsten Speck («Hallo Robbie») ist bald als Arzt in einer neuen Sat.1-Serie zu sehen. Der 63-Jährige stehe derzeit im brandenburgischen Lübben für «Die Spreewaldklinik» vor der Kamera, sagte eine Sat.1-Sprecherin am Dienstag. Zuvor hatte «Superillu» berichtet. «In «Die Spreewaldklinik» stelle ich einen Kinderarzt dar, der schon lang an dem Haus arbeitet und dessen Co-Chef ist. Ein warmherziger Typ, aber auch speziell…», sagte Speck der «Superillu». Die Vorabendserie, für die Sat.1 eigenen Angaben nach 80 Folgen produziert, soll in der zweiten Jahreshälfte ausgestrahlt werden. Die Hauptrolle wird von Sina-Valeska Jung («Alles was zählt») gespielt.