Berlin (dpa/bb) – Kurz vor dem Start des großen Umzugs zum Karneval der Kulturen hat die Ko-Leiterin des Fests ein erstes positives Fazit gezogen. «Das Straßenfest lief bislang gut, wir haben ein schönes Bühnenprogramm», sagte Geraldine Hepp am Sonntag in Berlin. «Ich habe nicht erwartet, so emotional zu sein», sagte sie mit Blick auf den Umzug. «Die Stimmung ist das, wofür wir das alles machen. Was die Communities hier schaffen, ist ein Geschenk für die Stadt.» Hepp organisiert den Karneval der Kulturen in diesem Jahr zum ersten Mal mit an der Seite von Aissatou Binger.

Der Umzug gilt als Höhepunkt des insgesamt viertägigen Stadtfests. In diesem Jahr fällt er aus Kostengründen jedoch kleiner aus als in den Jahren zuvor. Knapp 50 Gruppen mit 2500 Akteuren sind angemeldet, früher waren es bis zu 90 Gruppen. Zur insgesamt 25. Ausgabe des Umzugs werden wieder Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.