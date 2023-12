Berlin (dpa/bb) – Der Karneval der Kulturen sieht sich durch mehr Förderung der Stadt in seinem Fortbestand gesichert. Die Grundfinanzierung der traditionellen Veranstaltung werde im Doppelhaushalt durch einen auf 1,5 Millionen Euro aufgestockten Betrag ermöglicht, hieß es am Montag in einer Mitteilung. 2024 werde der Karneval der Kulturen um das Pfingstwochenende vom 17. bis 20. Mai wieder im Stadtteil Kreuzberg stattfinden.

Das Fest mit dem traditionellen Umzug war 1996 auch als Folge von Rassismus und Übergriffen gegründet worden und wird als Zeichen für Diversität und friedliches Miteinander gesehen. Der zuletzt auf knapp 50 internationale Gruppen mit 2500 Akteuren reduzierte Umzug zieht jedes Jahr ein Millionenpublikum an.

Auch mit der öffentlichen Förderung ist der Karneval der Kulturen auf Sponsoren angewiesen, die «in kulturelle Vielfalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Förderung eines friedlichen, gerechten und nachhaltigen Miteinanders investieren wollen».