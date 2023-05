Berlin (dpa/bb) – Der Karneval der Kulturen erreicht mit dem großen Straßenumzug an diesem Sonntag (12.00 Uhr) in Kreuzberg seinen Höhepunkt. Die Parade fällt nach drei Jahren pandemiebedingter Pause in diesem Jahr aus Kostengründen jedoch kleiner aus, wie die Veranstalter zuletzt mitteilten. Knapp 50 Gruppen mit 2500 Akteuren sind angemeldet, statt der sonst bis zu 90 Gruppen. Zur insgesamt 25. Ausgabe des Umzugs werden dennoch wieder Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Der Zug startet gegen Mittag an der Gneisenaustraße/Ecke Zossener Straße und wird in Richtung Hasenheide unterwegs sein. Endpunkt ist der Hermannplatz/Ecke Urbanstraße.

Das musikalische, tänzerische und akrobatische Karnevalsprogramm läuft bereits seit Freitag auf dem Straßenfest in Kreuzberg. Seit jeher hat der Karneval der Kulturen auch eine politische Dimension. 1996 auch als Folge von Rassismus und Übergriffen gegründet, sieht er sich als Ort der Begegnung für ein friedliches Miteinander und Zeichen für Diversität.

In diesem Jahr geht es schwerpunktmäßig um die Themen Klima, Naturschutz, Recycling und traditionelle Kulturen. In zahlreichen Aufführungen setzen sich die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler mit diesen Aspekten auseinander.