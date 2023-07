Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 14.000 Menschen an Leukämien. So auch Karl aus Berlin, jetzt suchen die DKMS und seine Familie nach einem geeigneten Spender. Denn nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Registrieren Sie sich jetzt für Karl und andere Betroffene!

Karl aus Berlin ist ein sehr offener und engagierter Mensch. Durch seine bunten Baskenmützen, seinen wuscheligen Hund Gilbert und seine Kontaktfreudigkeit ist er sehr bekannt. Seine Freizeit verbringt Karl gerne mit seiner Familie in seinem Schrebergarten, oder im Fan-Club der „Füchse Berlin“. Doch daran ist gerade nicht zu denken. Karl hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende.

Ein echter Herzensmensch

Um zu helfen, organisiert Karls Familie, gemeinsam mit der DKMS (kurz für „Deutsche Knochenmarkspenderdatei“), eine Registrierungsaktion. Sein Neffe Christian bittet: „Mein Onkel ist unser Herzensmensch. Er nimmt meinen Sohn an wie seinen eigenen Enkelsohn und ist immer für ihn und uns alle da.“

„Wir möchten nun etwas zurückgeben“, sagt Christian. „Deshalb bitten wir die Bevölkerung sich als StammzellspenderIn registrieren zu lassen und/oder diesen lebenswichtigen Aufruf zu teilen. Vielleicht bist du die Rettung für meinen Onkel Karl oder andere Betroffene.“

Jetzt registrieren lassen

Die Registrierung bei der DKMS ist ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/karl ein Registrierungsset bestellen. Dieses Typisierungsset mit den „Wattestäbchen“ wird dann kostenlos zu Ihnen nach Hause geliefert.

Mithilfe der enthaltenen Anleitung gilt es dann nur noch einen Wangenabstrich zu machen und das Set mit dem beiliegenden frankierten Umschlag und der Einverständniserklärung zurückzuschicken. Mit etwas Glück, kann man so ganz unkompliziert Leben retten!

Text: red/su