Potsdam (dpa/bb) – Die evangelische Kirche weiht am Ostermontag die Kapelle im Turm der umstrittenen Garnisonkirche in Potsdam ein. Landesbischof Christian Stäblein wird den ersten Gottesdienst feiern und den modern gehaltenen Raum im Erdgeschoss feierlich (18.00 Uhr) in den Dienst nehmen. Erstmals soll auch die neue Orgel erklingen. Kritiker des Wiederaufbaus der einstigen Militärkirche wollen am Montagnachmittag gegen das Projekt demonstrieren.

Der ganze Turm der Garnisonkirche soll im Sommer geöffnet werden mit Bildungsangeboten, Seminarräumen, einer Ausstellung zur Geschichte und einer Aussichtsplattform. Laut Kirche ist er ein Ort für Friedensarbeit und Demokratiebildung.

Das Kirchen-Projekt ist seit Jahren umstritten: Gegner des Wiederaufbaus sehen in dem historischen Bau ein Symbol des Militarismus und einen Treffpunkt rechtsnationaler Bewegungen in den 1920er und 1930er Jahren. Sie verweisen auch auf den historischen «Tag von Potsdam» im März 1933, als Reichspräsident Paul von Hindenburg vor der Garnisonkirche dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler die Hand reichte.

Der Gottesdienst in der Kapelle, die etwa 100 Menschen Platz bietet, wird live im Internet ab 18.00 Uhr übertragen.