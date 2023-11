Berlin (dpa) – Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin geht es nun vorweihnachtlich zu: Die sogenannte Kanzler-Tanne, eine 17,5 Meter hohe Fichte, ist am Mittwochabend an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben worden. Begleitet wurde die Übergabe vom Kinderchor einer Grundschule, der mehrere Weihnachtslieder vortrug. Die mit rund 3000 Lichtern geschmückte Tanne stammt in diesem Jahr aus dem Stadtwald des nordöstlich von Berlin gelegenen Eberswalde.

Der Transport des Baums verlief nicht ohne Probleme: Der Tieflader, der die Fichte abtransportierte, hatte sich am vergangenen Freitag im aufgeweichten Waldboden festgefahren. Aus Gründen der Regionalität und Nachhaltigkeit soll der Baum laut Waldbesitzerverband Brandenburg künftig immer aus Brandenburg kommen. Im vergangenen Jahr war es eine 15 Meter hohe Fichte aus dem Wald des Stifts Neuzelle.