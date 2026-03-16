Potsdam (dpa) – Der Antisemitismusbeauftragte im Land Brandenburg, Andreas Büttner, ist wegen unüberbrückbarer Differenzen aus der Partei Die Linke ausgetreten. «Es geht nicht mehr. Und ich kann nicht mehr», schrieb Büttner am Sonntagabend der Kreisspitze und dem Landesverband in einer Erklärung zum Austritt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor berichtete der «Tagesspiegel». Büttner begründet seinen Schritt mit der Haltung der Linken zum Antisemitismus, einem Parteiausschlussverfahren und mit persönlichen Angriffen. Er gehörte der Partei seit 2015 an.

Streit um Definition des Antisemitismus

Der Kampf gegen Antisemitismus sei eine Aufgabe, «die über Parteigrenzen hinausgeht», schrieb Büttner. «Umso erschütternder ist für mich, was ich seit Jahren innerhalb meiner eigenen Partei erleben muss.» Er verwies darauf, dass die Linke die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ablehnt, weil sie sie als repressives Instrument gegen Protest sieht und die sogenannte Jerusalem-Erklärung übernimmt, die in zentralen Punkten antisemitische Narrative relativiere.





Büttner: Persönliche Angriffe und Parteiausschlussverfahren

«Besonders schwer wiegt für mich auch der Umgang meiner eigenen Partei mit Angriffen gegen mich», erklärte Büttner. Die Partei habe drei Tage gebraucht, um sich nach einem Anschlag auf Büttner dazu öffentlich zu äußern. Hinzu kämen persönliche Angriffe von Mitgliedern in Form von Beschimpfungen und Diffamierungen, denen er seit Jahren ausgesetzt sei. Als vorläufigen Höhepunkt bezeichnete er das laufende Parteiausschlussverfahren. «Der Antisemitismusbeauftragte eines Bundeslandes steht in seiner eigenen Partei unter Ausschlussverdacht, weil er Antisemitismus klar benennt. Das ist politisch absurd.»

Büttner war früher Mitglied der CDU, dann der FDP und später der Linken. Von 2009 bis 2014 und 2019 bis 2024 gehörte er dem Brandenburger Landtag an.