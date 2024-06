Berlin (dpa) – Superstar Robert Lewandowski dürfte der polnischen Nationalmannschaft im wichtigen EM-Gruppenspiel gegen Österreich nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung stehen. Allerdings ließ sein Trainer Michal Probierz den Einsatz des 35-Jährigen am Tag vor dem Spiel in Gruppe D am Freitag im Berliner Olympiastadion (18.00 Uhr/live MagentaTV und ARD) noch offen.

«Wir werden das nach dem Abschlusstraining entscheiden», sagte der 51-Jährige. «Wir warten die Entscheidung der medizinischen Abteilung ab.» Diese habe bis 2.00 Uhr morgens gearbeitet, um alle Spieler fit zu bekommen. Lewandowski habe im Mannschaftstraining aber alles mitmachen können.

Torwart Wojciech Szczesny hat offenbar wenig Zweifel daran, dass der Angreifer vom FC Barcelona spielen kann. «Das österreichische Team wird nicht froh sein, dass er fit ist», sagte der 34-Jährige.