Stahnsdorf (dpa/bb) – Nach einem Angriff auf eine Asylunterkunft in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind zwei Männer im Alter von 22 und 42 Jahren wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu Haftstrafen verurteilt worden. Gegen den Jüngeren sprach die Kammer des Landgerichts Potsdam eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten aus. Der Ältere erhielt eine Strafe von fünf Jahren und neun Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gegenstand des Prozesses war vor allem eine Attacke der beiden gegen einen Wachmann der Einrichtung. Der Wachmann hatte nach dem Angriff auf die Unterkunft im März 2025 die Verfolgung aufgenommen, um die Täter zu stellen. Doch die beiden Männer bedrohten Security-Mitarbeiter laut Urteil mit einer CO2-Pistole, schlugen ihn und nahmen ihm seine Sachen ab. Der Jüngere soll zudem mit einer um die Hand gewickelten Eisenkette gegen den Kopf des Wachmanns geschlagen haben.





Gruppe wollte «Kanaken jagen»

Die beiden Männer nahmen das Urteil äußerlich gefasst auf. Nach Ansicht des Gerichts hatten sich die beiden am Abend der Tat mit weiteren Personen getroffen, Alkohol getrunken und dann beschlossen, die Asylunterkunft gemeinsam anzugreifen. Die Richterin sprach von einer Handymitteilung, mit der man sich zum «Kanaken jagen» verabredet habe. Teil der Gruppe waren auch die Verlobte des jüngeren Täters und die Tochter des Älteren.

Am späten Abend habe sich die Gruppe ausgestattet mit Messern, der CO2-Pistole, der Kette und einer Steinschleuder auf den Weg gemacht. Die Kammer ging davon aus, dass die Gruppe dann zu Fuß zu der Unterkunft in Stahnsdorf lief und dort mehrere Scheiben beschädigte. Zwei Wachmänner nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Während die Wachleute versuchten, die Gruppe zu stellen, sprang laut Richterin der ältere der beiden Angeklagten aus einem Gebüsch und bedrohte die beiden mit der CO2-Pistole. Die Security-Männer versuchten zu flüchten, wobei einer vom jüngeren Täter gestellt und mit der Eisenkette geschlagen wurde. Dann kam der Ältere dazu. Zusammen schlugen die beiden laut Urteil auf den Wachmann ein.

Mit den Worten «gib alles, gib alles» hätten sie den Wachmann zur Herausgabe seiner Sachen aufgefordert. Einer der beiden Männer habe dabei auf dem Rücken des Wachmanns gekniet. Schließlich habe dieser kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Danach sollen die beiden Männer geflohen sein.

Männer alkoholisiert

Die hinzugerufene Polizei fand die Gruppe nach Angaben der Kammer später an einer Tankstelle, als sie sich mit neuem Bier eindecken wollte. Aufgrund der Täterbeschreibung des Opfers konnten sie die zwei Täter festnehmen. Nach einer Nacht in Polizeigewahrsam kamen beide zunächst wieder auf freien Fuß. Ein Atemalkoholtest, der etwa eine Stunde nach der Tat beim Jüngeren genommen wurde, ergab laut der Richterin 1,18 Promille. Auch der 42-Jährige war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.

Für das Gericht waren die beiden Angeklagten unter anderem durch DNA-Spuren an der Stahlkette überführt. Daran fanden Experten sowohl genetisches Material des 22-Jährigen als auch des Opfers. Das sei der biologische Beweis, dass die beiden Männer «Berührung miteinander hatten», führte die Richterin aus. Zudem zeigten ausgewertete Handydaten, dass der 22-Jährige sich zur Tatzeit am Tatort befand. Ein Polizeihund konnte anhand von Geruchsspuren des 22-Jährigen den Weg der Täter nachvollziehen.

Trotz der rassistischen Gesinnung sehe sie hinter der Tat keinen systematischen Angriff auf Asylunterkünfte, machte die Richterin klar. Den beiden steht nach dem Landgerichtsurteil nun der Weg der Revision offen.