Halle (dpa) – Im Kampf gegen Internetkriminalität und Kinder- und Jugendpornografie hat die Polizei 36 Gebäude durchsucht. 33 davon waren über das Stadtgebiet Halle verteilt, zwei im Saalekreis und eins in Brandenburg, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen richteten sich demnach gegen 34 Männer und zwei Frauen im Alter von 22 bis 72 Jahren.

Die Polizisten fanden mit der Hilfe von Spürhunden eine Vielzahl von Datenträgern und weiteren Beweismitteln, wie es hieß. Außerdem stellten die Beamten bei den Durchsuchungen den Angaben zufolge neun Kindeswohlgefährdungen fest, die sie dem Jugendamt in Halle meldeten. Weiterhin gab es laut Polizei mehrere Verstöße unter anderem gegen das Waffen-, Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz.



