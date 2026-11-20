Berlin (dpa/bb) – Männer sollen mit Hilfe einer berlinweiten Kampagne ermutigt werden, bei Gewalt gegen Frauen aktiv zu werden. «Frauen kann überall Gewalt angetan werden: zu Hause, am Arbeitsplatz, im digitalen Raum und auf der Straße. Darüber zu schweigen, schützt die Täter», teilte die Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, Cansel Kiziltepe, mit. Daher startet am Montag die stadtweite Kampagne #BrichDasSchweigen. Am Mittwoch (25.11.) ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen.

Häufig werde über Gewalt an Frauen geschwiegen, hieß es von der Senatsverwaltung – aus Unsicherheit, Angst und Scham. Gewalt gegen Frauen beginne aber nicht erst mit körperlichen Übergriffen, heißt es in der Kampagne. Auf der Website gibt es konkrete Handlungsempfehlungen für verschiedene Situation, etwa wenn ein Kumpel ständig sexistische Sprüche in einen Chat postet, aber auch, wenn man körperliche Gewalt mitbekommt. Neben Informationen in mehreren Sprachen werden Männer ermutigt, im Kampf gegen Gewalt an Frauen zu Verbündeten zu werden und nicht tatenlos zu schweigen.





Die Kampagne mit 400 Plakaten und mehr als 500 Bildschirmen im gesamten Stadtraum, etwa in Fitnessstudios oder Shoppingcentern, soll auf das Thema aufmerksam machen. An belebten Orten sollen außerdem 30.000 Flyer und Postkarten verteilt werden. Creator wie Jonas Ems und Aurel Mertz als Kooperationspartner sollen in den Sozialen Medien über Gewalt gegen Frauen sprechen.