Berlin (dpa/bb) – Im Sommer entdeckten Studentinnen Kameras auf der Damentoilette der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin-Lichtenberg – jetzt gibt es einen Tatverdächtigen. Die Wohnung des Mannes sei durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mit. Der 66-Jährige wird verdächtigt, heimlich Videoaufnahmen auf dem Frauenklo gemacht zu haben.

Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes in Berlin-Treptow unter anderem mobile Datenträger, wie es hieß. Er sei bei einem Unternehmen angestellt, das an dem Hochschul-Objekt tätig sei. Der Mann kam nach einer Vernehmung auf freien Fuß. Studentinnen hatten die Kameras am Lichtenberger Campus im Juni entdeckt.



