Berlin (dpa) – Der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer (67) hat bei der ersten Ausgabe des Polyton-Musikpreises in Berlin sein neues Lied «Kaltes Berlin» gespielt. Er performte es zusammen mit der Musikerin Suena, die ihn am Klavier bekleitete. Es handelt sich um eine kleine Ode an die Hauptstadt, eine Art nostalgischer Blick ins Jetzt: «Vielleicht sind wir morgen längst nicht mehr hier, im kalten Berlin.»

Der Polyton-Musikpreis von der Akademie für Populäre Musik wird in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Die Gewinner werden von den 50 Gründungsmitgliedern ausgewählt – Grönemeyer ist einer von ihnen. Außerdem Künstler aus verschiedenen Genres der Musik wie RIN, Shirin David, Judith Holofernes und Schmyt. Es ist ein Preis von Musikschaffenden für Musikschaffende.