Berlin (dpa) – Der Regisseur und Autor Marc-Uwe Kling («Die Känguru-Chroniken») hat sich ein neues Genre erschlossen. Der Ullstein Verlag kündigte am Montag in Berlin an, dass der 1982 geborene Autor mit «Views» einen «temporeichen Thriller» herausbringe, der im Berlin der Gegenwart spiele. «Views» soll am 27. Juni erscheinen.

Zuvor war Kling neben den «Känguru-Chroniken» etwa mit dem dystopischen Roman «QualityLand» oder Kinderbüchern wie «Das NEINhorn» oder «Die Spurenfinder» erfolgreich.

In «Views» geht es nach Verlagsangaben um wachsende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft. Erzählt wird von der spurlos verschwundenen sechzehnjährigen Lena Palmer, die in einem brutalen Video im Netz auftaucht. Während der Suche nach Lena und den Tätern formieren sich gewalttätige Demonstrationen in den Städten und eine rechtsradikale Gruppierung gewinnt an Zulauf.