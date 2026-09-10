Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Nächten deutlich kälter. Im Tagesverlauf wechseln sich zunächst Sonne und Wolken ab, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Ab dem Nachmittag heitert es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen um die 20 Grad.

In der Nacht zum Freitag bleibt es gering bewölkt und trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 3 Grad, in Bodennähe kann es örtlich um 0 Grad kalt werden. Der Freitag wird leicht bewölkt und trocken. Am Nachmittag und Abend ziehen teilweise dichtere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 23 Grad.



