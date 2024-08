Berlin (dpa) – Beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys sind die deutschen Nationalspieler Ruben Schott, Tobias Krick und Johannes Tille in die Saison-Vorbereitungen eingestiegen. Alle drei Akteure hatten aufgrund ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris noch Sonderurlaub. Moritz Reichert, der vierte deutsche Nationalspieler aus dem Kreise des Rekordmeisters, absolvierte vergangene Woche bereits zwei Trainingseinheiten bei den Volleys, ist jetzt aber bis zum 27. August auf Hochzeitsreise.

Zum Trainingsbeginn am 1. August hatte Volleys-Chefcoach Joel Banks lediglich ein kleiner Kreis von sieben Spielern zur Verfügung gestanden. Inzwischen fehlen aus dem kompletten 14-köpfigen Kader neben Reichert nur noch die beiden Neuzugänge Simon Plaskie und Kyle Dagostino. Außenangreifer Plaskie ist noch bis 2. September bei der belgischen Nationalmannschaft im Einsatz, der US-Amerikaner Dagostino wird als letzter Spieler am 6. September in Berlin erwartet. Der 29-jährige Libero erhielt wegen seiner Hochzeit noch Sonderurlaub.

Testspiele gegen Netzhoppers

In die Bundesliga starten die BR Volleys am 21. September daheim gegen die Grizzlys Giesen. In dieser Woche bestreitet die Mannschaft aber bereits ihre ersten beiden Testspiele. Sowohl am Donnerstag als auch am Samstag geht es gegen den Brandenburger Bundesliga-Rivalen Netzhoppers Königs Wusterhausen.