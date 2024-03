Potsdam (dpa/bb) – Das Kabinett in Brandenburg beschließt an diesem Dienstag einen Klimaplan, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Es geht um mehr als 100 Maßnahmen etwa in den Bereichen Energie, Industrie, Bauen, Verkehr und Landwirtschaft. Ein Beispiel: Mit Hilfe natürlicher CO2-Speicher – das sind Wälder und wieder vernässte Moore – sollen Treibhausgas-Emissionen eingedämmt werden. Es geht auch um den Ausbau erneuerbarer Energien, um neue Wärmenetze oder nachhaltiges Bauen mit Holz.

Umweltminister Axel Vogel (Grüne) will an diesem Dienstag (14.30 Uhr) über die Strategie der Regierung auf dem Weg zur Klimaneutralität informieren. Innerhalb des Kabinetts hatte es aber auch Streit um den Klimaplan gegeben, der einige Zeit auf Eis lag. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sah noch Beratungs- und Änderungsbedarf. Umweltschützer warfen ihm vor kurzem eine unverantwortliche Blockade des Klimaplans vor.