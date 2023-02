Cottbus (dpa/bb) – Das Brandenburger Kabinett tagt an diesem Dienstag in Cottbus. In der Reihe «Kabinett vor Ort» will die Landesregierung unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) aktuelle Themen und gemeinsame Vorhaben besprechen. Die zweitgrößte Stadt Brandenburgs gilt als Zentrum des Strukturwandels in der Lausitz. Themen sind unter anderem die zu verwirklichenden Schlüsselprojekte der Strukturentwicklung wie das neue Bahnwerk, der Lausitz Science Park und die Unimedizin.

So will Brandenburg mit der Gründung einer Universitätsmedizin in Cottbus die Entwicklung eines Gesundheitssystems der Zukunft vorantreiben. Es geht um Forschung für bessere Lösungen in der ambulanten und stationären Versorgung der Bürger und die Chancen durch mehr digitale Lösungen. An der Medizinischen Fakultät Cottbus sollen zum Wintersemester 2026/27 die ersten Studenten starten.

2026 soll auch das größte Instandhaltungswerk für ICE-4-Züge der Deutschen Bahn fertig sein. 1200 Industriearbeits- und Ausbildungsplätze sollen entstehen. Bis 2024 will die Bahn mehr als 500 neue Mitarbeiter und Auszubildende an Bord holen. 2026 kommen noch einmal 700 Stellen dazu. Das Bahnwerk wird über das Strukturstärkungsgesetz des Bundes finanziert.

Mit dem im März 2022 eröffneten Lausitz Science Park soll sich die Lausitz in den kommenden Jahren zu einer Wissenschafts- und Technologieregion mit internationalem Ruf entwickeln.