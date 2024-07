Berlin (dpa/bb) – Ein Kabel ist in einem Regionalzug am Berliner Ostkreuz in Brand geraten. 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand, wie ein Sprecher sagte. Es gab demnach keine Verletzten. Die Bahn bestätigte, dass sich Rauch entwickelt hatte.

Der Bahnsteig 13/14 am Ostkreuz sei geräumt und der Verkehr der Regionallinie eingestellt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Um welche Linie es sich handelte, konnte der Bahnsprecher zunächst nicht sagen.