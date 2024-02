Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat vor dem Bundesliga-Nachholspiel beim FSV Mainz 05 ein Personalproblem auf der rechten Abwehrseite. Neben dem wegen seines Platzverweises in Leipzig gesperrten Kapitän Christopher Trimmel fehlt auch der Kroate Josip Juranovic weiterhin verletzt. «Natürlich müssen wir jetzt auf der Position schauen und ein bisschen improvisieren. Aber wir haben auch gesagt, dass wir genug Qualität im Kader haben, um das aufzufangen», sagte Co-Trainerin Marie-Louise Eta vor dem Abstiegsduell am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) in Mainz.

Das Spiel könnte wegweisend für den Rest der Saison werden: Union steht in der Tabelle aktuell auf Rang 15 und sechs Zähler vor den Rheinhessen auf Platz 17. Eta ließ offen, wer die Kandidaten für die Rechtsverteidiger-Position sind und ob die Köpenicker möglicherweise auf eine Vierer-Abwehrkette umstellen.

Nach Trimmels Roter Karte hatte Robin Knoche die Rolle in Leipzig übernommen. Auch der eigentliche Linksverteidiger Jérôme Roussillon könnte eine Option sein, wenn er nach seiner Verletzung wieder fit genug ist. Im Tor dürfte nach überstandener Krankheit wieder Frederik Rönnow stehen, auch wenn Eta seinen Ersatz Alexander Schwolow für dessen starke Leistung gegen RB lobte. Nicht im Kader wird Lucas Tousart sein. Der französische Mittelfeldspieler ist zum ersten Mal Vater geworden.