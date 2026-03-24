Berlin (dpa) – Kenneth Eichhorn ist ins Mannschaftstraining von Fußball-Zweitligist zurückgekehrt. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler, der sich beim 0:0 zum Rückrundenauftakt gegen Schalke 04 im Januar eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, arbeitete wieder teilintegriert in der Übungseinheit mit, wie Hertha mitteilte. Zwei Tage nach dem 5:2-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf fehlten aber zahlreiche Profis, die während der Länderspielpause für ihre Auswahlteams antreten.

Mit Malik Fathi stand ein alter Bekannter auf dem Schenckendorffplatz. Der ehemalige Berliner Profi hospitiert im Rahmen seiner Trainer-Ausbildung bei Herthas Chefcoach Stefan Leitl. Aktuell ist der frühere Akademie-Spieler Co-Trainer beim Bundesligisten VfB Stuttgart. Fathi hatte 2019 seine Trainerlaufbahn in Berlin begonnen.





Noch zweimal trainiert Hertha in dieser Woche. Von Freitag bis Sonntag gibt Leitl den daheimgebliebenen Schützlingen trainingsfrei. In der kommenden Woche bereitet sich die Mannschaft dann auf das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden am 4. April (20.30 Uhr/Sky) vor.