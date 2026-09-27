Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Mariendorf ist ein 19-jähriger Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und gegen einen geparkten Bagger geprallt. Nach Angaben der Polizei wollten sie den jungen Mann in der Nacht zum Samstag einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 19-Jährige habe die Anweisungen ignoriert und seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt. Auf der Flucht soll er mehrere rote Ampeln überfahren haben. Schließlich sei er gegen den Bagger geprallt.

Als ein Polizeifahrzeug hinter ihm anhielt, sei der 19-Jährige plötzlich rückwärts gefahren und gegen den Streifenwagen gestoßen. Dabei wurde das Polizeifahrzeug beschädigt. Verletzt wurde niemand. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 19-Jährigen und seinen ein Jahr älteren Beifahrer fest.





Bei der Überprüfung heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Zudem besaß der 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis, hieß es weiter.

Der 19-Jährige und sein Begleiter wurden festgenommen und anschließend wieder entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.