Berlin (dpa/bb) – Ein elfjähriger Junge ist in Berlin mit seiner Hand in der Tür einer Straßenbahn eingeklemmt und dann mitgeschleift worden. Der Junge wollte am Dienstagnachmittag in Weißensee an einer Haltestelle in der Berliner Allee die Tür der Tram für einen Freund aufhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Tür sich schloss, wurde die Hand eingeklemmt. Die Straßenbahn fuhr los, der Junge stürzte und wurde rund 20 Meter mitgeschleift. Er erlitt Blutergüsse und Schürfwunden. Mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas wurde er in ein Krankenhaus gebracht.