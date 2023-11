Berlin (dpa) – Eine junge Rollstuhlfahrerin ist – wenige Tage nachdem sie in Berlin-Marzahn von einer Autofahrerin angefahren wurde – im Krankenhaus gestorben. Die 27-Jährige habe am 20. November bei Grün eine Fußgängerampel überquert und sei dabei von einer Autofahrerin beim Abbiegen angefahren worden, teilte die Polizei mit. Dabei hatte die junge Frau schwere Kopfverletzungen erlitten, am Samstagabend starb sie in einem Krankenhaus. Die 41 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.