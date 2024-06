Rathenow (dpa/bb) – Eine 18-Jährige ist in Rathenow (Havelland) mit ihrem Motorrad im Kreisverkehr gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die junge Frau nach dem Unfall am späten Dienstagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen sagte. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.