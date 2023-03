Berlin (dpa/bb) – Ein Zehnjähriger ist in Berlin-Köpenick von einem Auto angefahren und an Kopf und Hals verletzt worden. Der Junge sei nach derzeitigem Ermittlungsstand am Sonntag in der Mahlower Straße zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Trotz einer Gefahrenbremsung eines 42-jährigen Autofahrers erfasste der Wagen den Jungen. Der Schüler kam in ein Krankenhaus, wo er stationär zur Beobachtung blieb.