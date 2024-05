Berlin (dpa/bb) – Junge Berlinerinnen und Berliner und Prominente rufen in einer neuen Videokampagne des Landeswahlleiters Stephan Bröchler zur Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni auf. «Die Wahlbeteiligung bei Europawahlen ist regelmäßig deutlich niedriger als bei Bundestagswahlen», erklärte Bröchler in einer Mitteilung am Dienstag. Er erhoffe sich mit der Kampagne, die Wahlbeteiligung zu erhöhen und damit die Demokratie in Europa zu stärken.

Ein erster Clip der Kampagne «Europa braucht Ihre Stimme!» mit dem Aufruf Bröchlers wurde am Dienstag auf dem Youtube- und auf dem Instagram-Kanal des Landeswahlleiters veröffentlicht. Weitere Clips, unter anderem mit der Berliner Moderatorin und Podcasterin Hadnet Tesfai, sollen bis zur Wahl am 9. Juni täglich veröffentlicht werden. Der Spot des Landeswahlleiters soll ab Donnerstag in Berliner Kinos gezeigt werden.