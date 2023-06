Berlin (dpa/bb) – Der Konflikt zwischen einem renitenten Jungen und einem Kioskbesitzer ist in Berlin-Kreuzberg zu einer Schlägerei und Angriffen auf Polizisten eskaliert. Am Donnerstagabend soll der Junge einen Gegenstand in den Kiosk in der Lucy-Lameck-Straße geworfen haben, der Besitzer schlug ihn daraufhin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen schalteten sich ein und riefen die Polizei.

Kurz darauf erschien «eine dunkel gekleidete Personengruppe» und griff den Kioskbesitzer und die Polizisten an. Die Angreifer stießen einen Polizisten um und prügelten und traten auf den Kioskbesitzer ein. Ein Polizist erlitt einen Faustschlag am rechten Auge. Schließlich flohen die Angreifer mit dem Jungen. Zwei Polizisten und der Kioskbesitzer wurden verletzt.