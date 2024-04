Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg werden in den kommenden Wochen wieder Hunderte Jugendliche ihre Jugendweihe feiern. In diesem Jahr würden etwa 3400 Jugendliche den Schritt in Richtung Erwachsensein vollziehen, erklärte ein Sprecher des Vereins Jugendweihe Berlin/Brandenburg. Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag unter anderem im A10 Center Wildau statt.

Die Zahl der Jugendweihen hatte sich in Brandenburg und Berlin nach Jahren des Rückgangs bei rund 3300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Jahr eingependelt. Im vergangenen Jahr wurden 3100 Jugendliche gemeldet, sagte Geschäftsstellenleiterin Melanie Hitschler vor einem Jahr. Zu Beginn der 1990er Jahre lagen die Zahlen jenseits der 7000 und somit doppelt so hoch wie aktuell.

Die Jugendweihe hat eine 170-jährige Tradition bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In der DDR war die Jugendweihe fast ein Pflichtprogramm für Achtklässler und ideologisch aufgeladen. Mit der Feier beschließen die Mädchen und Jungen rund um das 14. Lebensjahr symbolisch ihre Kindheit. Heute nehmen nach Aussage des Vereins ungefähr zehn Prozent der Jugendlichen an einer Jugendweihe teil.