Cottbus (dpa/bb) – Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus soll ein Zwölfjähriger in Cottbus mit Pfefferspray besprüht worden sein. Der Junge wurde nach der Attacke am Dienstagnachmittag im Rettungswagen behandelt und zu seinen Eltern gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Als Tatverdächtiger konnte ein 14-Jähriger ausgemacht werden, wie es hieß. Weitere Details waren noch unklar.