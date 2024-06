Berlin (dpa/bb) – Ein 16-Jähriger hat am S-Bahnhof Schöneweide seinen Laserpointer auf die Führerkabine einer S-Bahn gerichtet. Eine 45 Jahre alte S-Bahn-Fahrerin bemerkte am frühen Sonntagmorgen einen grünen Punkt in ihrer Fahrerkabine und rief die Polizei, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Frau wurde demnach nicht geblendet. Die Beamten stellten den 16-Jährigen sowie einen 15 Jahre alten Freund vor Ort. Sie nahmen dem 16-Jährigen den Laserpointer ab und fanden zudem Pyrotechnik bei ihm, wie es hieß.

Nach Rücksprache mit den Eltern konnten die Jugendlichen den Ort verlassen. Gegen den 16-Jährigen wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Bundespolizei warnte vor dem Blenden mit einem Laserpointer. Das könne zu erheblichen Verletzungen führen, hieß es.