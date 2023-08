Berlin (dpa/bb) – Eine 15 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Wilmersdorf von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg sie am Freitag an der Haltestelle Mecklenburgische Straße Ecke Rudolf-Mosse-Straße aus einem Linienbus aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die 15-Jährige die Straße vor dem Bus überqueren wollte, wurde sie von dem Motorrad eines 56-Jährigen angefahren. Daraufhin stürzte sie und erlitt eine Kopfverletzung.

Rettungskräfte brachten sie den Angaben zufolge zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.