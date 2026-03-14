Berlin (dpa) – In einem Sportpark in Berlin-Spandau sollen Jugendliche drei 13-jährige Kinder angegriffen und eines ihrer Opfer mit einem Messer verletzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr besteht demnach nicht.

Streit mit Jugendgruppe eskaliert

Nach ersten Ermittlungen gerieten die drei Kinder und eine etwa 20-köpfige Gruppe Jugendlicher am Freitagabend im Jonny-K.-Aktivpark in der Lutoner Straße in Wilhelmstadt in Streit. Dann sei die Situation eskaliert: Zwei der Kinder sollen aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten worden sein. Anschließend soll jemand dem einen Jungen ins Gesäß gestochen haben.





Danach flüchteten die Angreifer laut Polizei zum Teil zu Fuß und mit E-Scootern. Die Polizei ermittelt zu Tätern, Tathergang und Hintergründen.

Erinnerung an Jonny K.

Der Jonny-K.-Aktivpark ist nach einem jungen Mann benannt, der 2012 nahe dem Berliner Alexanderplatz von jungen Schlägern zusammengetreten worden war, als er seinem betrunkenen Kumpel helfen wollte. Der 20-Jährige starb an den Folgen der Tat.