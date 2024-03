Potsdam (dpa/bb) – Jugendliche haben im Rahmen einer DAK-Kampagne Plakate gegen das Rauschtrinken kreiert – die besten Werke hängen nun bis Freitag im Foyer des Gesundheitsministeriums in Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eröffnete die Ausstellung am Montag, wie das Gesundheitsministerium und die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Morgen mitteilten. Mit den Plakaten sollen Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren Gleichaltrige auf die schädlichen Folgen von Alkoholkonsum aufmerksam machen, wie es hieß.

Die aktuellen Gewinnerbilder der Präventionskampagne «Bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen» sowie die besten Plakate aus den vergangenen Jahren wandern laut Ministerium durch ganz Deutschland. Seit der Premiere im Jahr 2010 haben demnach 130 000 Mädchen und Jungen Plakate gegen Alkoholmissbrauch gestaltet.