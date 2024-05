Berlin (dpa) – Die Jugendfeuerwehr verzeichnet einen Mitgliederzuwachs. Nach Angaben vom Dienstag waren im vergangenen Jahr waren bundesweit 356.896 Jungen und Mädchen in Jugendfeuerwehren und Kindergruppen der Feuerwehr aktiv. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 7,4 Prozent, hieß es in einer Mitteilung. 266.824 Jugendliche gehörten den 18.311 Jugendfeuerwehren an. Darunter waren 80.694 Mädchen. In den 5944 Kindergruppen wurden 90.072 Kinder gezählt, darunter 33.320 Mädchen.

Die Jugendfeuerwehr ist den Angaben zufolge die Jugendorganisation innerhalb des Feuerwehrverbandes.