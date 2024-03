Cottbus (dpa/bb) – Beim Wettbewerb «Jugend musiziert» tritt in Cottbus in den kommenden Tagen der musikalische Nachwuchs in Brandenburg gegeneinander an. Vom 14. bis 16. März präsentierten sich 255 junge Musiker einer Jury und dem Publikum, erklärte eine Sprecherin der Veranstaltung am Dienstag. Die Künstler im Alter von 7 bis 21 Jahren treten solistisch aber auch im Ensemble auf. Die Gewinner können im Bundesfinale vom 16. bis 22. Mai in Lübeck antreten.

In über 170 Vorstellungen werde die «ganze Bandbreite instrumentaler und gesanglicher Vielfalt von bekannten Komponisten aus der Renaissance bis zur Neuen Musik, von der klassischen Musik bis zur Popularmusik» gespielt, erklärten die Veranstalter. Zu allen sogenannten Wertungsspielen sind Besucher zugelassen.