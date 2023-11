Berlin/Erfurt (dpa) – Das Jüdische Museum Berlin (JMB) will Schülerinnen und Schüler mit einem Tourbus in Thüringen besuchen. Vermittler sollen Jugendlichen der sechsten bis zehnten Klasse in Gera, Unstrut-Hainich und Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) die jüdische Geschichte und Gegenwart aus jüdischer Perspektive näherbringen, wie das JMB am Montag mitteilte. Geplant sei die Tour vom 27. November bis zum 1. Dezember.

Den Angaben zufolge hat das mobile Museum alle 16 Bundesländer schon mehrfach bereist und mehr als 3000 Klassen an weiterführenden Schulen besucht. Ein anderer Blick auf die Geschichte sei «angesichts der aktuellen Lage – der hohen Zustimmung zu antisemitischen Aussagen hierzulande und seit dem Angriff der Hamas auf Israel – immens wichtig», teilte JMB-Direktorin Hetty Berg mit.