Potsdam (dpa/bb) – Der Vorsitzende des Landesverbands West der Jüdischen Kultusgemeinden in Brandenburg, Ud Joffe, hat für ein neues Denken in der Gesellschaft gegenüber Jüdinnen und Juden geworben. «Es geht darum, dass wir neue Horizonte, neue Selbstverständlichkeiten ergreifen», sagte Joffe der Deutschen Presse-Agentur. Er wünsche sich, dass künftig der oder die Antisemitismusbeauftragte den Fokus nicht nur auf Straftaten lege, sondern sich in Zusammenarbeit mit Landesregierung und Landtag auch Methoden überlege, die sich auf die Mehrheitsgesellschaft auswirkten.

«Die Strafverfolgung ist wichtig», sagte Joffe, der auch Vorsitzender der Synagogengemeinde Potsdam ist. Er ergänzte aber: «Längerfristig schafft sie nicht Veränderungen.» Um die Situation längerfristig zu verändern, sei auch ein pädagogischer Ansatz notwendig.

Der Brandenburger Landtag hatte sich am Donnerstag als Konsequenz aus dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel an die Seite der Jüdinnen und Juden gestellt. Er stellte auch die Weichen zur Schaffung einer oder eines Antisemitismusbeauftragten. Die Stelle beim Landtag wird noch ausgeschrieben. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist laut Polizei bisher in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

In Brandenburg gibt es den Landesverband der jüdischen Gemeinden Brandenburg und den Landesverband West der Jüdischen Kultusgemeinden. Die jüdischen Gemeinden hatten untereinander lange über den Bau der neuen Synagoge in Potsdam gestritten, die im kommenden Jahr eröffnet werden soll.