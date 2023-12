Berlin (dpa) – Die drei jüdischen Dachverbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben einen Kooperationsvertrag beim vom Zentralrat der Juden veranstalteten Gemeindetag in Berlin unterzeichnet. «Der Vertrag ist ein Bekenntnis zum selbstbewussten und vielfältigen jüdischen Leben im deutschsprachigen Raum und sieht eine verstärkte Zusammenarbeit sowie grenzüberschreitende Koordinierung zur Förderung jüdischen Lebens und im Kampf gegen Antisemitismus vor», hieß es laut Mitteilung am Sonntag.

Der Vertrag wurde zwischen dem Zentralrat der Juden in Deutschland, der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich sowie dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund geschlossen. Deren Präsidenten teilten mit: «Gerade in diesen Zeiten, in denen jüdisches Leben auch in Europa bedroht wird, ist dieses Zeichen des Zusammenhalts und der Zusammenarbeit zwischen unseren Organisationen besonders wichtig.»

Mit dem Freundschaftsvertrag bekräftigten sie ihr Bekenntnis zum Staat Israel als Heimstätte des jüdischen Volkes. Außerdem werde das Bestreben, gegen israelbezogenen Antisemitismus, Desinformation sowie Boykottbewegungen vorzugehen, versichert.

Der Jüdische Gemeindetag läuft seit Donnerstag und noch bis Sonntag.