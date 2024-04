Leipzig (dpa) – Jochen Seitz wird zur neuen Saison Cheftrainer vom 1. FC Lok Leipzig. Das teilte der Verein am Montag mit. Der 47 Jahre alte Unterfranke wird somit Interims- und Torwarttrainer Tomislav Piplica ablösen, der nach der Trennung von Almedin Civa, der als Trainer und Sportdirektor in einer Doppel-Funktion arbeitete, vorübergehend übernahm.

«Gerade in den Gesprächen mit Toni Wachsmuth hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir die gleiche Meinung haben über die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen. Zuerst gilt es in der Vorbereitung die Mannschaft so weiterzuentwickeln, damit wir in der neuen Regionalligasaison erfolgreicheren Fußball spielen als in den vergangenen Monaten», sagte Seitz, der zuletzt beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg arbeitete.

Der gebürtiger Erlenbacher bestritt als Spieler 162 Erstliga-Partien unter anderem für den Hamburger SV, die SpVgg Unterhaching, den VfB Stuttgart, Schalke 04 und den 1. FC Kaiserslautern. Wachsmuth wird im Sommer Sport-Geschäftsführer bei Lok, stand dem Präsidium jedoch schon beratend zur Seite, ehe der 37-Jährige am 1. Juli ins neue Amt wechselt.