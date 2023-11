Fürstenwalde (dpa/bb) – Angesichts des geplanten Stellenabbaus und einer Produktionseinstellung bei Goodyear ist am kommenden Donnerstag eine Betriebsversammlung in Fürstenwalde (Oder-Spree-Kreis) angesetzt. Das sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft IG BCE, Rolf Erler, am Freitag. Die Gewerkschaft sprach von einem großen Schock für die Region und den Traditionsstandort in Fürstenwalde. Dort werden seit mehr als 80 Jahren Reifen hergestellt.

Goodyear will die Reifenproduktion im ostbrandenburgischen Fürstenwalde bis Ende 2027 schrittweise einstellen. Das bedeutet, in den kommenden vier Jahren wird die Produktion nach und nach heruntergefahren.

Wann wie viele Kapazitäten herausgenommen werden, sei noch unklar und Gegenstand der anstehenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Auch die Landesregierung will sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen und Gespräche mit dem Management führen.

Am Donnerstag informierten Geschäftsführung und Werksleitung die Belegschaft in Fürstenwalde über die Schließungspläne. Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr sei die letzte Schicht informiert worden, so der Unternehmenssprecher.