Berlin (dpa) – Dass es dieses Buch gibt, kann überhaupt schon als eine kleine Überraschung gelten. Joachim Sauer, der Ehemann der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU), hatte sich in ihrer Amtszeit sehr bewusst mit einer öffentlichen Begleiterrolle zurückgehalten.

Und jetzt bringt er eine 352 Seiten dicke Autobiografie heraus. Der 77-Jährige berichtet darin nur dosiert über Eindrücke an der Seite der ersten Regierungschefin der Republik – vor allem aber von seinem Leben als Wissenschaftler, das auch in den ersten 40 Jahren in der DDR ein «richtiges» Leben gewesen sei.





Zwei Jahre nach Merkels Erinnerungen, die zum Bestseller geworden sind, erscheint nun Sauers Buch «Mein richtiges Leben». Immer wieder sei er von Westdeutschen und im Ausland nach dem Leben in der DDR gefragt worden und habe erzählt, erläutert er im Vorwort.

«Der eine oder die andere fand, ich solle das aufschreiben.» Daher wolle er zu einem differenzierten Bild beitragen – mit einem «“Geschichten“-Buch», das kein Geschichtsbuch sein wolle, und gewidmet «den Menschen, die mir geholfen haben, die Diktatur zu überstehen».

Konsequente Rolle

Natürlich steht aber auch im Blick, was Sauer über seine 16 Jahre als Partner der Kanzlerin erzählt. Als Merkel 2005 erstmals für das Amt kandidierte, sei klar gewesen: «Der Beruf steht an erster Stelle – für uns beide.» Die Art, wie er dann seine Rolle annahm, sieht er auch im Rückblick als richtig an. Er freue sich, dass seine «Konsequenz vor 20 Jahren es inzwischen auch Frauen leichter gemacht hat, für ihre Unabhängigkeit an der Seite von Politikern einzustehen». Und: «Ich bin mir sehr bewusst, dass ich es leichter hatte, als eine Frau es gehabt hätte.»

Wenn schon eine Frau an die Spitze des Staates gerate, sei die Erwartung

zunächst die einer «simplen Rollenumkehr» gewesen – der Mann übernehme karitative Aufgaben und unterstütze die Berufstätigkeit seiner Frau, schreibt Sauer, der Quantenchemiker war und blieb. «Eine wirkliche Gleichberechtigung, eine Partnerschaft zweier Personen mit ausfüllenden Berufen, entsprach nicht den Erwartungen großer Teile der Gesellschaft. Angela und ich haben aber versucht, genau das zu leben – so wie immer, seit wir uns kennen.»

Medien und Menschenwürde

Sauer erwähnt, dass er schon vor Merkels Wahl ins Amt «durch konsequente Verweigerung von Interviews unangenehm aufgefallen» sei. «Hohe Wellen schlug mein Fehlen bei der Vereidigung zur Bundeskanzlerin.» Zur Erläuterung zitiert er auch jetzt noch eine damalige Formulierung des Journalisten Peter Hahne: «Ich kann mich nach 30 Berufsjahren nicht erinnern, dass irgend jemand seinen Ehepartner zum ersten Arbeitstag mitgebracht hätte.» Und fügt hinzu: «Nun, weder betrachtete ich die Karriere meiner Frau als die meinige, noch hatte ich Probleme mit meiner neuen Rolle, sondern die Presse hatte sie.»

Überhaupt die Presse: Zu den Nachteilen der «erfolgreichen Berufstätigkeit» Merkels habe die öffentliche Bekanntheit gehört – auch seine, schreibt Sauer. «Zur größten Last wurde die Respektlosigkeit bei weitem nicht aller, aber zu vieler Menschen vor dem Privatleben, insbesondere die mancher Medien.» Scharf verurteilt er, wie Paparazzi-Fotos ihnen die geliebte Auszeit auf der Insel Ischia verleideten, das «verlorene Paradies». Teils sei bei Erfahrungen mit der Presse das «Verfassungsgut Menschenwürde» hemmungslos ignoriert worden.

Merkels «bester Mann»

Sauer berichtet von wenigen politischen Terminen, zu denen er die Kanzlerin begleitete – etwa 2011 zu Merkels Ehrung mit der Freiheitsmedaille durch US-Präsident Barack Obama. Zu lesen ist, wie er bei Gipfeln in Deutschland das Partnerprogramm für die «First Ladys» anlegte. Nur sporadisch äußert sich Sauer über andere Politiker wie den damaligen Minister Wolfgang Schäuble (CDU): «Ich sagte oft zu Angela, er sei ihr „bester Mann“, auch wenn sie manchmal – wie könnte es anders sein – nicht seiner Meinung war.»

Zum früheren CDU-Kanzler Helmut Kohl, mit dem Merkel später ein schwieriges Verhältnis hatte, erzählt Sauer eine Anekdote aus einer Alm-Gaststätte. «Angela sagte, ich glaube, dort sitzt Kohl.» Obwohl sie damals seine Ministerin war, habe Merkel nicht einfach an Kohls Tisch stürzen können und ließ ihm über einen Kellner ein «Billet» zukommen. Sie seien dann herzlich in die unterhaltsame Runde gebeten worden, aus der Kohl am Ende abrupt aufbrach.

Anstand in der Diktatur

Ausführlicher fallen Schilderungen aus dem gemeinsamen privaten Leben aus. Sauer berichtet, wie ihm die fünf Jahre jüngere Angela im Zentralinstitut für physikalische Chemie in Berlin-Adlershof auffiel – als einzige Frau, mit ihrer kommunikativen Art, oft rauchend in Konferenzpausen. Aus kollegialer Freundschaft sei mehr geworden: «Wir wurden ein Paar und lebten zusammen.» Ausgiebig erzählt Sauer von der Sanierung eines von Merkel gekauften verfallenen Hauses in der Uckermark und den Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Im Zentrum des Buches stehen aber das Aufwachsen in der DDR-Gesellschaft auch mit Annäherungsversuchen der Staatssicherheit und die Etappen seiner Forscherkarriere vor und nach der Wende. Den Mauerfall am 9. November 1989 («Der glücklichste Tag in meinem Leben») erlebte Sauer am Fernseher während eines Forschungsaufenthalts in Karlsruhe. «Wir haben unsere beruflichen Ambitionen nicht aufgegeben und die SED-Diktatur mit Anstand überstanden – ein richtiges Leben gelebt», schreibt er. «Eine solche existenzielle Erfahrung fehlt vielen, die uns in der Ost-West-Diskussion anmaßend gegenübertreten.»