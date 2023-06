Berlin (dpa) – Für Jessic Ngankam und Marton Dardai ist die Saison nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga mit Hertha BSC noch nicht vorbei. Das Berliner Duo gehört zum vorläufigen Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo für die U21-Europameisterschaft vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt.

Stürmer Ngankam (22) und Verteidiger Dardai (21) haben beste Chancen auch nach der Reduzierung des Aufgebots von 26 auf 23 Turnier-Spieler zum DFB-Team zu gehören, das den EM-Titel verteidigen will. Die Vorbereitung beginnt mit dem Trainingslager am 10. Juni in Südtirol. Beim für den am 26. Juni geplanten Saisonauftakt von Hertha BSC für die kommende Saison in der 2. Liga würden beide bei einer EM-Teilnahme fehlen.