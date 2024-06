Berlin (dpa/bb) – Jens Hermsdorf ist neuer Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR). In einem kleinen Festakt überreichte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) dem promovierten Wirtschaftswissenschaftler am Donnerstag die Urkunde. Der Akademische Senat der HWR Berlin hatte Hermsdorf bereits am Dienstag zum neuen Präsidenten gewählt, wie die Hochschule mitteilte. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre und beginnt am 1. Juli.

Hermsdorf war zuvor Präsident der Hochschule Worms und Präsident der Dualen Hochschule Rheinland-Pfalz. In Berlin folgt er auf Andreas Zaby, der seit 2016 HWR-Präsident war und nicht wieder zur Wahl angetreten ist.

Die HWR ist eine staatliche Hochschule und bietet Fächer in den Bereichen Wirtschafts-, Rechts-, Sozial-, Verwaltungs- und Ingenieurwissenschaften an. Rund 12.000 Studierende sind derzeit an der Hochschule eingeschrieben.