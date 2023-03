Berlin (dpa) – Die Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin Jenny Schlenzka wird neue Direktorin des Gropius Bau Berlin. Der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in der Hauptstadt folgte am Donnerstag einem entsprechenden Vorschlag des Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees. Der Gropius Bau ist das Ausstellungshaus der Berliner Festspiele.

Die aus Berlin stammende und in New York arbeitende Schlenzka tritt im September die Nachfolge von Stephanie Rosenthal an, die das Haus von 2018 bis 2022 geleitet hat. Rosenthal wechselte als Direktorin zum Guggenheim Abu Dhabi Project.

Rosenthal führte das Haus als offenen Ort für zeitgenössische Kunst und Diskurs. Schlenzka wolle daran anknüpfen und die interdisziplinären, performativen und thematischen Ansätze im Gropius Bau weiter ausbauen, hieß es.

Schlenzka sagte in einer Mitteilung, sie sei von den jüngsten Entwicklungen im Gropius Bau sehr begeistert. «Die stärkere Einbeziehung ephemerer Kunst in das Programm großer Ausstellungen wird eine wichtige Rolle spielen und die Ausrichtung der Institution zukünftig erweitern», kündigte sie an.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth, auch Vorsitzende des Aufsichtsrats, bezeichnete Schlenzka als «eine international erfolgreiche, gut vernetzte und kreative Kuratorin», die den Modernisierungskurs Rosenthals fortführen und weiterentwickeln werde.

Festspiel-Intendant Pees sagte, Schlenzka werde «große Ausstellungen zeitgenössischer und moderner Kunst im Gropius Bau auch durch neue performative und transdisziplinäre Formate ergänzen».

Schlenzka ist seit 2017 Leiterin des Performance Space New York. Die Einrichtung sei unter ihrer Führung «zu einem beispielhaften Ort für interdisziplinäre, zeitbasierte Kunst» geworden, an dem wichtige Beiträge zur «Diversifizierung und Einbindung von Communitys in der New Yorker Kulturlandschaft» geleistet würden. Zuvor war Schlenzka Associate Curator am MoMA PS1 in New York. Zwischen 2008 und 2012 war sie Assistenzkuratorin in der Abteilung für Medien- und Performancekunst am Museum of Modern Art.