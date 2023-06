Potsdam (dpa) – Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Jennifer Cramer bleibt Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam treu. Die 30-Jährige, die vor der vergangenen Saison nach Potsdam zurückgekehrt war, hat ihren Vertrag verlängert, wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte. «Ein Abstieg ist als Fußballerin ein ziemlich unschöner Moment. Deswegen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder in die richtige Spur kommen», wurde die Mittelfeldspielerin in der Mitteilung zitiert.