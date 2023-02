Berlin (dpa) – Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich für eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken in Berlin ausgesprochen. «Die jetzige Regierungskoalition hat eine klare und stabile Mehrheit», sagte Jarasch am Sonntag in der ARD mit Verweis auf die noch vorläufigen Zahlen. «Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine klare Präferenz haben», sagte Jarasch. Am liebten sei ihr, die bisherige Zusammenarbeit fortzuführen, «unter Führung der Grünen». Bisher wird die Koalition von der SPD angeführt. Nach ersten Hochrechnungen liegen SPD und Grüne bei der Wiederholungswahl gleichauf mit 18,1 bis 18,4 bis Prozent.