Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) besucht in der kommenden Woche den Kibbuz Re’im, um dort am dritten Jahrestag den Opfern des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel zu gedenken. «Wir werden niemals vergessen. Uns eint der Wille, die Freundschaft zwischen Israel und Deutschland zu stärken und unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten», teilte Wegner mit. Der Kibbuz selbst wurde am 7. Oktober 2023 ebenfalls angegriffen.

Wegner legt laut Senatskanzlei bei einer Gedenkzeremonie in dem Kibbuz einen Kranz nieder. Am Dienstag soll ein weiterer Kranz in Tel Aviv im Gedenken an die Geiseln der Hamas niedergelegt werden. Mit dem Besuch möchte Wegner auch die Städtepartnerschaft mit Tel Aviv weiter mit Leben füllen. Eingeladen hat ihn der Bürgermeister Tel Avivs, Ron Huldai. Neben einem Treffen mit Ron Huldai sind auch ein Treffen mit dem Bürgermeister von Jerusalem, Mosche Lion, und Wirtschaftstermine geplant.



