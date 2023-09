Potsdam (dpa) – Die iranische Freiheitsbewegung «Women, Life, Freedom» wird am Donnerstag in Potsdam mit dem Medienpreis M100 Media Award ausgezeichnet. Mit dem Preis sollen nach Angaben der Veranstalter mutige Frauen und Mädchen, aber auch Männer geehrt werden, die in ihrer Heimat gegen Unterdrückung und für Freiheit und Menschenrechte protestieren. Stellvertretend nimmt ihn die iranische Frauenrechtsaktivistin Shima Babaei (18.00 Uhr) entgegen, die seit 2020 in Belgien im Exil lebt.

Die Laudatio hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zur Verleihung wird auch die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabai erwartet. Bisherige Preisträger sind unter anderem der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der russische Oppositionelle Alexei Nawalny und das ukrainische Volk.

Am 16. September jährt sich erstmals der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, der im Herbst 2022 die schwersten Proteste seit Jahrzehnten im Iran ins Rollen gebracht hatte. Ausgehend von den Kurdenregionen verbreiteten sich die Proteste, die sich zunächst gegen den Kopftuchzwang, dann gegen das gesamte islamische System richteten. Irans Sicherheitsapparat schlug die Proteste 2022 gewaltsam nieder. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft den Behörden völkerrechtliche Verbrechen vor.

Vor der Verleihung diskutieren rund 70 Chefredakteurinnen und Chefredakteure sowie Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft über Stärken und Schwächen der Demokratie, Gründe einer Demokratiemüdigkeit und die Zukunft der Medien angesichts des technologischen Fortschritts und der Desinformation.